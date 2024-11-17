حضور إيران في أكبر معرض دولي للأسلحة في باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من المقرر أن يقام معرض باكستان الدولي الثاني عشر للأسلحة المعروف باسم "ايدياز 2024" لمدة أربعة أيام اعتبارا من(19 نوفمبر) في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند جنوبي باكستان.

وسيتم إنشاء جناح إيران لأول مرة في مساحة كبيرة ومخصصة في معرض باكستان الدولي للأسلحة. ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح المعرض يوم الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وسيحضر وفد يمثل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية المعرض في كراتشي في نفس وقت إنشاء جناح إيران.

وشعار معرض ايدياز لهذا العام هو "الأسلحة من أجل السلام"، وتعد منظمة تنمية الصادرات الدفاعية الباكستانية (DEPO) المنظم الرئيسي له، ويشارك فيه العديد من الدول البارزة في مجال المنتجات الدفاعية والمعدات الحربية.

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