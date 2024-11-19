الخارجية المصرية تدين استمرار المجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة ولبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدّدت مصر، في بيان، على أن "استمرار استهداف المنشآت الأممية التابعة لوكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعدّ خرقاً صارخاً للقانون الدولي واستخفافاً بالمجتمع الدولي، والذي أضحى عاجزاً عن الدفاع عن أبسط قيمه ومبادئه الإنسانية نتيجة لازدواجية معايير فاضحة".

كما دانت مصر "الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان"، محذّرة من التمادي في انتهاك السيادة اللبنانية، بما يزيد من تعقيد الوضع الإقليمي".

وأكد بيان الخارجية المصرية ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية"، مطالباً الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي بتبنّي موقف حازم تجاه العدوان الإسرائيلي وجرائمه"، مشدّداً على ضرورة إلزام "إسرائيل" احترام القانون الدولي الإنساني، ووقف حربها غير العادلة وغير المبرّرة على قطاع غزة ولبنان".

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