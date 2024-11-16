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١٦‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:١١ ص

وزيرا خارجيتي مصر وروسيا يؤكدان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

وزيرا خارجيتي مصر وروسيا يؤكدان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، على أهمية استمرار وتيرة التنسيق المشترك بين البلدين، ولا سيما في ظل توجيهات قيادتي البلدين في هذا الشأن، ومشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في فعاليات قمة "بريكس" التي انعقدت مؤخراً بمدينة قازان الروسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباؤ، انه استعرض الجانبان، خلال أعمال منتدى "صير بني ياس" في الإمارات، الرؤى بشأن التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، حيث أكدا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية، كما ناقشا عدد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكذلك، تناول الوزيران تطورات عدد من المشروعات الاقتصادية الثنائية الهامة التي يتم تنفيذها بشكل مشترك بين الجانبين.

وتنظّم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات المنتدى السنوي في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر في جزيرة "صير بني ياس" بهدف مناقشة قضايا الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج الفارسي.

/انتهى/

رمز الخبر 1950821

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