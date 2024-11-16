وزيرا خارجيتي مصر وروسيا يؤكدان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباؤ، انه استعرض الجانبان، خلال أعمال منتدى "صير بني ياس" في الإمارات، الرؤى بشأن التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، حيث أكدا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية، كما ناقشا عدد من القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكذلك، تناول الوزيران تطورات عدد من المشروعات الاقتصادية الثنائية الهامة التي يتم تنفيذها بشكل مشترك بين الجانبين.

وتنظّم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات المنتدى السنوي في الفترة من 15 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر في جزيرة "صير بني ياس" بهدف مناقشة قضايا الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والخليج الفارسي.

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