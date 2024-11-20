انقسام في صفوف اليونيفيل بعد الوحشية والسادية الصهيونية الاخيرة

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن رويترز، شنّ جنود الكيان الصهيوني اليوم هجومًا جديدًا على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل). خلال هذا الهجوم، تم إطلاق ما لا يقل عن ثلاثة قذائف هاون على مقر قيادة القوات الإيطالية في جنوب لبنان.

وتتألف قوات اليونيفيل في لبنان من 10 آلاف جندي من 44 دولة حول العالم. وقد دفعت الهجمات الوحشية المستمرة من قبل الصهاينة، وتجاهل تل أبيب للقوانين الدولية، الدول التي تساهم في قوات اليونيفيل إلى التفكير في حماية أفرادها.

وفي أول خطوة من هذا النوع، دعت الأرجنتين أفرادها المشاركين في قوات اليونيفيل إلى مغادرة لبنان والعودة إلى بلادهم.

من جانبه، أدان وزير الدفاع الإيطالي بشدة الهجوم الأخير الذي شنه الصهاينة على قوات اليونيفيل في لبنان، واصفًا هذه الأعمال بأنها غير مقبولة ولا يمكن تحملها.

ومع تعرّض حياة قوات حفظ السلام للخطر، من المتوقع أن تُقدم المزيد من الدول على سحب أفرادها من قوات اليونيفيل قريبًا.

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