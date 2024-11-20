هجوم واسع لحزب الله على مواقع العدو الصهيوني 

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه يواصل حزب الله، باعتباره حركة شعبية، توجيه ضربات موجعة للعدو الصهيوني ردًا على جرائم الكيان الصهيوني في لبنان.

وفي هذا السياق، أصدر حزب الله بيانًا أعلن فيه عن استهداف تجمع لجنود العدو الصهيوني في بوابة العمره جنوب مدينة الخيام، مؤكداً أنه ألحق خسائر مؤكدة بالعدو. كما استهدف مقاتلو المقاومة تجمعًا آخر لجنود العدو في منطقة الحمامص جنوب الخيام.

وأفادت القناة 14 التابعة للكيان الصهيوني بأن جسمًا مشبوهًا تم رصده في سماء الجولان المحتل وتم اعتراضه من قبل الجيش، ولكن لم يتم تحديد طبيعته.

وأقرّ جيش الكيان الصهيوني بأن مقاتلي حزب الله أطلقوا خلال إحدى جولات الهجمات على شمال الأراضي المحتلة 35 صاروخًا وقذيفة على المنطقة.

وتظل المستوطنات الصهيونية في شمال الأراضي المحتلة، بما في ذلك كريات شمونة ومنطقة الجليل، في مرمى الصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف التي يطلقها مقاتلو حزب الله بشكل مستمر.

/انتهى/