عراقجي يتوجه إلى البرتغال غدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وفقا لوسائل الاعلام، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيتوجه إلى البرتغال غدا للمشاركة في مؤتمر الحضارات القديم.

ومن المقرر أن يلقي عرقجي كلمة في هذا المؤتمر.

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