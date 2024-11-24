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٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٥ ص

عراقجي يتوجه إلى البرتغال غدا

عراقجي يتوجه إلى البرتغال غدا

سيتوجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى البرتغال غدا الأثنين للمشاركة في مؤتمر الحضارات القديم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، وفقا لوسائل الاعلام، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيتوجه إلى البرتغال غدا للمشاركة في مؤتمر الحضارات القديم.

ومن المقرر أن يلقي عرقجي كلمة في هذا المؤتمر.

/انتهى/

رمز الخبر 1951137
شیرین سماره

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