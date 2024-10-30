وزير الدفاع الايراني: لم يحدث اى خلل في عملية إنتاج صواريخنا وردنا على الكيان الصهيوني حتمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الدفاع الايراني، العميد نصيرزاده اليوم الاربعاء خلال حديثه للصحفيين بعد اجتماع مجلس الحكومة أشار الى عدوان الكيان الصهيوني فجر السبت على بلادنا وقال: "لم يحدث اى خلل في عملية إنتاج منطوماتنا الهجومية مثل انتاج الصورايخ".

وأكد وزير الدفاع على حتمية رد ايران على اسرائيل وصرح: "حتى لو كان الكيان الصهيوني اطلق على بلادنا طلقة واحدة واعتدى على صحراء قاحلة في بلادنا، كان هو بمثابة الاعتداء على بلد عريق وقوي، فإذن لا يمكن لنا ان نغمض عليه، وسيتم الرد عليه".

وأشار الى ان العدو الصهيوني حاول في عدوان الاخير تدمير منظومتنا الهجومية والدفاعية لكنه فشل، مؤكدا ان ايران تعرضت للإعتدا ومن حقها ان ترد عليه.

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