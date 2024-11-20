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٢٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٦ ص

وزير الدفاع الایرانی يصل إلى فنزويلا

وزير الدفاع الایرانی يصل إلى فنزويلا

وصل وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني، العميد عزيز نصيرزاده إلى العاصمة الفنزويلية، كراكاس للمشاركة في أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة العاشرة لإيران وفنزويلا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وصل وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني صباح اليوم الاربعاء إلى كراكاس للمشاركة في اللجنة الاقتصادية المشتركة العاشرة لإيران وفنزويلا.

وستعقد هذه الرحلة بالتزامن مع انعقاد الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة، حيث ستعقد اجتماعات مختلفة بحضور اللجان بما في ذلك القطاع الخاص والشركات المعرفية، والهدف الأساسي من هذه الاجتماعات هو التوصل إلى خطط لتطوير الاقتصاد التعاوني.

وخلال الرحلة التي تستغرق يومين، سيتم عقد عدة اجتماعات مع وزراء الصناعة والتعدين والنفط والاقتصاد والدفاع في فنزويلا بهدف التحقيق وتقديم الحلول للتضافر وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

هناك العديد من القدرات الخاملة في التعاون بين البلدين والتي ينبغي تفعيلها. وستختتم الرحلة بلقاء الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

/انتهى/

رمز الخبر 1950998

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