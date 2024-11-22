  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٢‏/١١‏/٢٠٢٤، ٩:٥٨ م

المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف قاعدتي شراغا شمال عكا وستيلا ماريس غرب ‏حيفا

المقاومة الاسلامية في لبنان تستهدف قاعدتي شراغا شمال عكا وستيلا ماريس غرب ‏حيفا

استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة في لبنان، اليوم الجمعة، قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية في لبنان، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 4:30 من بعد ظهر اليوم الجمعة 22-11-2024، قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخيّة.

وفي بيان آخر قالت، دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:20 من بعد ظهر اليوم الجمعة 22-11-2024، قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏مدينة حيفا المُحتلّة، بصليةٍ من الصواريخ النوعية.

/انتهى/

رمز الخبر 1951082

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات