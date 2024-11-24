هجوم مكثف لمسيّرات حزب الله نحو الأراضي المحتلة من ثلاثة محاور

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنَّ مراسل قناة المنار ذكر أن مجموعة من الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله انطلقت قبل دقائق باتجاه الأراضي المحتلة من ثلاثة محاور.

تشمل هذه المحاور: نهاريا وعكا، وكفار فارديم، وأون مناحم.

كما سُمعت أصوات صفارات الإنذار في منطقة الجليل السفلي. وأكد مراسل قناة المنار أن الهجوم بالطائرات المسيّرة ترافق مع هجوم صاروخي استهدف الجليل الغربي.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن صفارات الإنذار دوت في المستوطنات المحتلة لمدة حوالي ربع ساعة. وأضافت تلك الوسائل: "مرة أخرى، نستيقظ صباحًا على أصوات صفارات الإنذار في المناطق الشمالية."

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