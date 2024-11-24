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٢٤‏/١١‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٩ م

هجوم مكثف لمسيّرات حزب الله نحو الأراضي المحتلة من ثلاثة محاور

هجوم مكثف لمسيّرات حزب الله نحو الأراضي المحتلة من ثلاثة محاور

أفادت وسائل إعلام عربية عن هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ نفذته المقاومة اللبنانية، حزب الله، ضد الأراضي المحتلة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنَّ مراسل قناة المنار ذكر أن مجموعة من الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله انطلقت قبل دقائق باتجاه الأراضي المحتلة من ثلاثة محاور.

تشمل هذه المحاور: نهاريا وعكا، وكفار فارديم، وأون مناحم.

كما سُمعت أصوات صفارات الإنذار في منطقة الجليل السفلي. وأكد مراسل قناة المنار أن الهجوم بالطائرات المسيّرة ترافق مع هجوم صاروخي استهدف الجليل الغربي.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن صفارات الإنذار دوت في المستوطنات المحتلة لمدة حوالي ربع ساعة. وأضافت تلك الوسائل: "مرة أخرى، نستيقظ صباحًا على أصوات صفارات الإنذار في المناطق الشمالية."

/انتهى/

رمز الخبر 1951136

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