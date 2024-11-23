لبنان: شهداء وجرحى في مجزرة للاحتلال الإسرائيلي في العاصمة بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المصادر المطلعة إن المبنى المستهدف في العاصمة بيروت قد دمّر بشكل كامل وهو مأهول بالمدنيين، موضحاً وجود أضرار هائلة في المباني المجاورة.

وأكدت المصادر أن "الاحتلال ارتكب مجزرة في الاعتداء على منطقة البسطا في بيروت".

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة و عشرون آخرين بجروح، ولا تزال أعمال رفع الانقاض مستمرة.

وأشارت المصادر إلى أن "عدد الشهداء قابل للارتفاع بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمبنى المستهدف والمباني المجاورة"، لافتاً إلى أن منطقة البسطة في بيروت التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي مكتظة بالسكان والنازحين.

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