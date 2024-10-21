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٢١‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٣:٠٤ م

 حزب الله يستهدف ثكنة كيلع ومستعمرة معالوت ترشيحا

 حزب الله يستهدف ثكنة كيلع ومستعمرة معالوت ترشيحا

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الإثنين، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية كبيرة. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية في لبنان، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:15 من صباح يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية كبيرة.

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية.

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:15 من صباح يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 للمرة الثانية تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا بصلية صاروخية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة.

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 مستعمرة معالوت ترشيحا بصلية صاروخية.

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:10 من صباح يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 ‏جنود العدو الإسرائيلي أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في الأطراف الشرقية لبلدة مركبا ‏بصلية صاروخية.

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024 تحركًا لجنود العدو الإسرائيلي عند عبارة كفركلا بقذائف المدفعية.

/انتهى/

رمز الخبر 1949816

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