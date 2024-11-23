منتخبا المصارعة الإيرانية يحرزان لقب الوصافة في البطولة العسكرية العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أقيمت منافسات المصارعة العسكرية العالمية في الفترة من 20 نوفمبر حتى 22 نوفمبر في يريفان بأرمينيا، وحصل منختبا المصارعة الحرة والرومانية الايرانية على المركز الثاني.

وفي المصارعة الحرة، حصل المنتخب الإيراني على 3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، وفي المصارعة الحرة حصل المنتخب الإيراني على ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية و2 برونزية.

ترتيب المنتخبات الحرة: 1- روسيا 165 نقطة 2- إيران 136 نقطة 3- منغوليا 131 نقطة

ترتيب المنتخبات الرومانية: 1- روسيا 175 نقطة 2- إيران 161 نقطة 3- أرمينيا 157 نقطة

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