بطل المصارعة الروسي: "ميرزازاده" أحد أفضل المصارعين

أفادت وكالة مهر للأنباء أنَّ سيمينوف، الحائز على ذهبية العالم وبرونزيتين أولمبيتين، تحدث عن استعدادات فريق المصارعة الرومانية الروسي قائلاً: "فريقنا يتدرب بشكل مستمر، وبعد فترة توقف طويلة، عدنا للتدريبات."

وعن المواجهة المرتقبة بينه وبين "أمين ميرزازاده"، ممثل إيران، في منافسات الفرق يوم 2 ديسمبر، قال سيمينوف: "ميرزازاده مصارع جيد للغاية، وهو حاليًا أحد الأعلام في هذا الوزن عالميًا. ستكون المواجهة معه مثيرة للغاية."

وأضاف: "دعونا نحسم الأمر على البساط، لنعرف من الأقوى بيننا. فرق روسيا وإيران تُعد حاليًا من أفضل فرق المصارعة الرومانية عالميًا، وأعتقد أن الجماهير ستكون متحمسة لمتابعة مواجهاتنا."

وبالنسبة لوضعه الشخصي، أوضح بطل العالم في المصارعة الرومانية: "أرغب في العودة للمشاركة في البطولات العالمية والأولمبياد، ويجب أن تظل الرياضة بعيدة عن السياسة."

وأشار إلى خيبة أمله من استبعاده وفريقه من أولمبياد باريس قائلًا: "لقد عملنا وتدربنا بجد لمدة 4 سنوات من أجل المشاركة في أولمبياد باريس، لكن في اللحظة الأخيرة تم منعنا من المشاركة دون أي سبب واضح أو تفسير. لقد فقدنا فرصة اللعب في الأولمبياد بسهولة كبيرة."

وأعرب سيمينوف عن سعادته بالمواجهة الفريقية ضد إيران، وقال: "أعتقد أن مثل هذه المنافسات تساهم في تعزيز شعبية المصارعة وتطويرها. الجميع يسعى لتحقيق الفوز، ولكن البعض لا ينجح. شخصيًا، أطمح للحصول على الميدالية الذهبية العالمية في العام المقبل وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق هذا الهدف."

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