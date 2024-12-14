مصارعان ایرانیان بين أفضل مصارعین في العالم لعام 2024

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم اختيار المصارعين الرومانيين الخمسة الذين قدمهم الاتحاد العالمي على أساس أدائهم في المسابقات القارية والأولمبياد والبطولات المصنفة.

في هذه القائمة، تم اختيار محمد هادي ساروی وسعيد إسماعيلي كممثلين لايران بعد فوزهما بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس.

وفيما يلي أسماء المرشحين الخمسة لجائزة أفضل مصارعين رومانيين في العالم:

1- ناو كوزاكا من اليابان برصيد 79200 نقطة/ذهبية أولمبياد باريس وذهبية آسيا وبطولة التصنيف المجري

2- أولافي غنيزاده من جمهورية أذربيجان برصيد 75200 نقطة/ذهبية عالمية وفضية أوروبية وذهبية البطولة الكرواتية

3- إريك زيلفاسي من المجر برصيد 66 ألف نقطة/فضية عالمية وذهبية في البطولات المصنفة في المجر وكرواتيا

4- سعيد إسماعيلي من إيران برصيد 64 ألف نقطة/ذهبية أوليمبية باريس وذهبية آسيا وبرونزية في بطولة التصنيف المجرية

5- محمد هادي ساروي من إيران برصيد 61 ألف نقطة/ذهبية أولمبياد باريس وذهبية آسيا وذهبية التصنيف المجري

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