حزب الله: استهدفنا بسرب مسيرات انقضاضية قاعدة أسدود

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حزب الله اللبناني استهداف بسرب مسيرات انقضاضية قاعدة أسدود البحرية التي تبعد 150 كلم عن الحدود وإصابتها بدقة.

وقد اعلن رئيس المجلس المحلي لمستوطنة المطلة دافيد ازولاي أن المطلة تدمر تحت نيران حزب الله وصباح صعب بعد 6 قذائف ألحقت أضراراً بالعديد من المباني.

وأفاد وسائل اعلام الاحتلال ان 80 صاروخا اطلقهم حزب الله من ساعات الصباح الأولى نحو منطقة المطلة شمالي فلسطين.

كما أعلن حزب الله اللبناني عن الهجوم على هدف عسكري في تل أبيب بصاروخ متطور واعتبر العملية ناجحة.

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