موافقة أولية من تل أبيب على وقف إطلاق النار في لبنان

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن قناة الميادين أن الكيان الصهيوني أبدى موافقة مبدئية على وقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف التقرير أن هذا التقدم في المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار جاء بعد أن أطلق حزب الله أكثر من 250 قذيفة وصاروخًا باتجاه الأراضي المحتلة خلال يوم واحد فقط.

كما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية عن مصادر مطلعة عقب اجتماع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، أن تل أبيب تسير باتجاه التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان.

وأوضحت الصحيفة أن جميع الأطراف الصهيونية باتت مستعدة لتحقيق وقف إطلاق النار في لبنان، وأن الأجواء السائدة إيجابية.

يُذكر أن الكيان الصهيوني كان قد أعاق سابقًا تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان عبر طرح شروط غير مقبولة، مما جعل الاتفاق مستحيلاً في تلك الفترة.

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