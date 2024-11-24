ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 44,211 شهيدًا

ووفقًا لوكالة مهر نقلًا عن موقع الخليج أونلاين، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بيانًا يتضمن أحدث الإحصائيات بشأن عدد الشهداء والمصابين جراء الهجمات الصهيونية المستمرة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي وحتى الآن.

وذكرت الوزارة أنه منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، بلغ عدد الجرحى الإجمالي 104,567 مصابًا.

وأشارت الوزارة إلى أن جيش الاحتلال ارتكب خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربع مجازر جديدة في قطاع غزة. وأسفرت هذه الهجمات عن استشهاد 35 شخصًا وإصابة 94 آخرين بجروح.

وأكدت الوزارة أن هناك شهداء وضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع، في حين يمنع الاحتلال فرق الإغاثة من الوصول إليهم وتقديم المساعدات.

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