مماطلة نتنياهو تؤدي إلى مقتل أسرى إسرائيليين في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن الجزيرة، أنه يتزايد قلق الأوساط الصهيونية يوما بعد يوم على مصير أسرى هذا الكيان في غزة.

وفي هذا الصدد أعلنت صحيفة معاريف الصهيونية نقلاً عن أسيرين سابقين في غزة: مع كل يوم يمر تزداد احتمالية وفاة عدد آخر من الأسرى.

وأضاف الاثنان: إن التأخير والمماطلة في إتمام صفقة تبادل الأسرى يظهر الإفلاس التام لمجلس الوزراء ويعتبر خيانة وعاراً عليهم.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس) "أبو عبيدة" أعلن أمس عن مقتل أسير صهيوني آخر على يد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

/انتهى/