ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية العدوان على لبنان إلى ستة آلاف شهيد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت تقارير صحفية لبنانية بأن حصيلة الشهداء للحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان مع استمرار عمليات رفع الانقاض، اقتربت من 6 آلاف شخص.

وتم التوصل إلى هذا الإحصاء بعد نحو 10 أيام على انسحاب الجيش الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية، مما أتاح انتشال جثث الشهداء الذين كانوا مجاهدين من "حزب الله" ومدنيين ومسعفين وطواقم طبية.

وصُنف كثير من المجاهدين ضمن فئة مفقودي الأثر، وتبين أن معظمهم استشهدوا خلال القتال ضد إسرائيل، وتعذر الوصول إلى جثثهم التي بقيت طوال 80 يوما تحت الأنقاض، بسبب التواجد الإسرائيلي في القرى الحدودية بجنوب لبنان، ومنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة.

المصدر: وكالات

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