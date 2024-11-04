عقد اجتماع تعريفي بين إيران واذربيجان حول المناورات المشتركة في بحر قزوين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اجتماع تعريفي حول المناورات المشتركة بين ايران واذربيجان في بحر قزوين بعد ارساء السفن التابعة لجمهورية أذربيجان في ميناء أنزلي بحضور طاقم مجموعات الأسطول وممثلي الدول المشاركة، باستضافة من البحرية الرابعة التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وفي هذا الاجتماع أعرب نائب رئيس العمليات البحرية الاستراتيجية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأميرال تاج الدينى، عن ارتياحه لإجراء هذه المناورة في موسم الخريف.

وأوضح الأدميرال تاج الديني أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو خلق تنسيق كامل في تنفيذ السيناريوهات والتنظيم القتالي ومراحل التنفيذ والدعم والاتصالات والسلامة.

كما أشار إلى الخطط الموضوعة لإجراء تدريبات مختلفة، بما في ذلك مساعدة السفينة المنكوبة، والإجراءات الإغاثية والطبية، وعمليات البحث والإنقاذ، وإرساء أمن الشحن، وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين مستوى التنسيق والمهارة الجماعية للوحدات العسكرية المشاركة .

كما أكد نائب رئيس العمليات البحرية للجيش أنهم يأملون أن نشهد في السنوات المقبلة تحسنا شاملا لهذه المناورات في جميع الأبعاد وأن إجراء المزيد من هذه التدريبات سيزيد بشكل كبير من الأمن والسلامة في بحر قزوين .

وفي النهاية، طلب من القادة في المناورات إعطاء الأولوية للسلامة أثناء تنسيق التدريبات المخطط لها، وتمنى أن يكون البحر هادئًا والرياح مواتية لجميع المشاركين.

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