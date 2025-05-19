اليوم الثاني من المناورات المشتركة بين الحرس الثوري الإيراني والجيش الأذربيجاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء ولي معدني، قال على هامش مراسم الافتتاح، وفي إشارة إلى أهداف هذه المناورات، "تجري هذه المناورات بهدف تعزيز الأهداف الاستراتيجية والعملياتية والعسكرية للبلدين، وبناء على الاتفاقيات بين رئيسي إيران وأذربيجان". لافتا إلى أنه في العام الماضي، أقيمت المرحلة الأولى من هذه المناورات على الأراضي الإيرانية وفي هذا العام، وعلى نفس النهج يتم تنفيذها في الاراضي الاذربيجانية.

في إشارة إلى مشاركة كتيبة من لواء ميرزا كوجك خان للقوات الخاصة التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني في هذه المناورات، أضاف: "القوات الخاصة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني مستعدة بالكامل بالمعدات والقدرات والمهارات التخصصية العالية، وقد نقلنا جزءاً من قدراتنا ومعداتنا إلى منطقة المناورات".

وتابع في حفل افتتاح هذه المناورات، قام كبار القادة العسكريين والملحقون العسكريون من البلدين موقع "القبضة الحديدية" التذكاري لشهداء جمهورية أذربيجان، وقاموا بالقاء تحية الاحتران بذكرى شهداء هذا البلد وبعد ذلك قام كبار القادة العسكريين بتحية علمي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان.ومن ثم قامت القوات المشاركة في التمرين بالاستعراض العسكري أمام القادة والمسؤولين العسكريين، حيث استقبلهم القادة وتفقدوا وحداتهم كل على حدة.

واختتم قائلاً: "غداً سيتواصل هذا التمرين بتمارين متخصصة".

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