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٢٥‏/١١‏/٢٠٢٤، ٦:١٠ م

بزشكيان: رؤساء السلطات الثلاث مصمّمون على تعزيز مشاركة الشعب في المشاريع التنموية للبلاد

بزشكيان: رؤساء السلطات الثلاث مصمّمون على تعزيز مشاركة الشعب في المشاريع التنموية للبلاد

قال رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" : ان الحكومة الـ 14 عازمة على تسهيل الاستثمارات وتعزيز مشاركة المواطنين في المشاريع التنموية للبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس الايراني اليوم الاحد، مع اعضاء المجلس التنسيقي للنقابات الهندسية والمهنية في البلاد؛ حيث جرى استعراض التحديات والعراقيل التي تعترض مسيرة الانتاج الوطني، والسبل الكفيلة بتعزيز مشاركة الشعب في المشاريع التنموية للبلاد.

ولفت بزشكيان الى اجتماع رؤساء السلطات الثلاث بمشاركة رئيس البرلمان قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام ايجئي؛ مبينا انه تم في هذا الاجتماع التاكيد بالاجماع على ضرورة توفير الظروف والفرص المواتية للنشاطات الاقتصادية وتذليل العقبات التي تعترض هذا المسار.

كما نوه الرئيس الايراني الى ضرورة الاستفادة المثلى من الثروات والطاقات المتوفرة في ايران وفقا لخطة التنمية المستقبلية، وقال : بصفي كمواطن إيراني، لا أستطيع أن أقبل أبدًا بأن ينظر شعب بلدي إلى ما وراء الحدود ويتصور بأن "الدول الأخرى في المنطقة هي أكثر تقدمًا منا"؛ مردفا "اننا من حيث الموارد والطاقات الوطنية، نفوق كثيرا من الدول الأخرى، وبما يلزم علينا أن نستعيد مكانتنا وهويتنا من الجانب الاقتصادي والتقني في المنطقة".

رمز الخبر 1951202

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