عملية استشهادية تستهدف حاخاما مُتطرفاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الأسير المحرر فادي أبو شخيدم البالغ من العمر اثنين واربعين عاماً، قام بتنفيذ العملية حيث اشتبك مع قوات الاحتلال في باب السلسلة بالقدس المحتلة ما أدی الی مقتل احد جنود الاحتلال وجرح 2 اخران.

واستشهد الاستشهادي الفلسطيني بعد تنفيذ العملية برصاص قوات الاحتلال.

وتحاصر قوات الاحتلال مسجد الاقصی المبارك وتمنع الشبان الفلسطينيين من دخوله وتنفذ عمليات تفتيش المواطنين الفلسطينيين في القدس.

وأعلنت حركةُ حماس مسؤوليتها عن العملية، وقالت إنها تحمل رسالةَ تحذيرٍ للكيان الإسرائيلي بوقف اعتداءاته على الأرض والمقدسات الفلسطينية، وخاصةً المسجد الأقصى المبارك./انتهى/