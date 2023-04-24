حركة الجهاد: عملية القدس رد طبيعي ومشروع على الانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية القدس البطولية التي نفذها الشهيد البطل، حاتم أبو نجمة (39 عاماً)، من بلدة بيت صفافا بالقدس، وأدت لعديد القتلى والإصابات الصهاينة.

وأكدت الحركة في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن هذه العملية هي رد طبيعي ومشروع انتقاماً للانتهاكات المستمرة بحق المسجد الأقصى ودفاعاّ عن أبناء شعبنا وأسرانا الأحرار في وجه الاحتلال وتهديداته بحق قادة المقاومة.

ووجهت التعازي لعائلة الشهيد وعموم أهلنا في القدس العاصمة، مبينة أن العملية تبعث برسالة قوية إلى قادة كيان الاحتلال، أن المقاومة تفي بوعدها لضرب العدو وردعه عن جرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وكانت وسائل اعلام عبرية، ذكرت صباح اليوم أن العملية الفدائية وقعت على بعد 200 متر من مكان إقامة مراسم الاحتفال بذكرى قتلى جيش الاحتلال، وقد أدت إلى إصابة 8 مستوطنين أحداهما في حالة خطيرة جداً والآخرين ما بين خفيفة ومتوسطة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على 3 أشخاص بزعم تنفيذ عملية دهس في شارع يافا بالقدس المحتلة، مشيرة إلى أنه أطلقت النار على منفذ العملية واستشهد.

وأرسلت قوات الاحتلال تعزيزات إلى شارع يافا بالقدس المحتلة حيث موقع عملية الدهس، فيما زعم الاحتلال أن منفذ العملية من القدس المحتلة.

وإلى ذلك علّق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على الحدث، جازما أنه عملية، إذ قال خلال كلمة له ألقاها في المدينة، بمناسبة ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى: "قبل دقائق قليلة، وليس بعيدًا عن هنا، جرت محاولة أخرى لقتل مواطِني إسرائيل".

وقال إن "هذه العملية، في هذا المكان، في هذه اللحظة، يذكّرنا أن أرض إسرائيل ودولة إسرائيل قد عانتا كثيرًا".

وأضاف أن هذه "العمليات تترافَق مع توقّع أنها تستطيع وستقوم باقتلاعنا من هنا، وإذا كان بإمكانهم قتلنا جميعًا، لفعلوا".

المصدر: فلسطين اليوم

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