عراقجي يؤكد على ضرورة تشكيل تحالف إسلامي وعالمي لمواجهة عدوان الكيان الصهيوني على فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي زار البرتغال للمشاركة في الاجتماع العاشر لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة التقى وتحدث مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مساء الثلاثاء.

وفي هذا اللقاء، وأثناء استعراض آخر تطورات العلاقات الثنائية، ناقش الطرفان سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والدبلوماسية.

كما ناقش الطرفان آخر التطورات في منطقة غرب آسيا واستمرار الإبادة الجماعية في غزة وعدوان الكيان الصهيوني على لبنان.

ووجه وزير خارجية بلادنا الشكر للجزائر على موقفها المبدئي في الدعم الشامل للقضية الفلسطينية، خاصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي منظمة التعاون الإسلامي، ولضرورة خلق تحالف إسلامي وعالمي من أجل حل القضية الفلسطينية والتصدي لعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان، اكد على وقف مبيعات الأسلحة للكيان وطرده من الأمم المتحدة.

كما دعا إلى تحرك عالمي لإنهاء إفلات قادة الكيان من العقاب وعزلهم ومعاقبتهم على ارتكاب جرائم دولية خطيرة.

ومن جانب اخر أكد وزير الخارجية الجزائري على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيران، ودعا إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الدول الإسلامية لمواجهة التوسعية التي يمارسها الكيان الصهيوني.

كما اعتبر عقد القمة العربية الإسلامية في الرياض، التي عقدت بمبادرة ومتابعة إيرانية، أحد الإنجازات المهمة لتعاون العالم الإسلامي فيما يتعلق بفلسطين.

وشدد وزيرا خارجية إيران والجزائر على الجهود الرامية إلى توسيع التعاون على كافة المستويات، مشيرين إلى ارادة كبار المسؤولين في البلدين لتعزيز التشاور على كافة المستويات.

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