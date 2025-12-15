غريب آبادي يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة في الرياض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن السيد "تينوس" أكد خلال اللقاء على أهمية دعم إيران لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، وذلك نظرا لسجل الجمهورية الإسلامية الذي يحمل مبادرة "الحوار بين الحوارات"؛ كما ثمن مشاركة ايران على مستوى رفيع في هذا الاجتماع.

وأعلن المؤول الاممي هذا، عن استعداده للقيام بزيارة طهران من اجل الدفع بأجندة تحالف الحضارات نحو الامام، ولا سيما في مجال مكافحة ظاهرة الـ "إسلاموفوبيا"، كما أيد تعزيز دور ايران في هذا الإطار، بما في ذلك استضافة الاجتماعات المقبلة للتحالف في طهران.

من جانبه، شدد "غريب آبادي" على أهمية تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة بالنسبة لإيران ودعمها لهذه المبادرة، وطرح مقترحات تهدف إلى تطوير مبادرة حوار الحضارات، على أن يتم بحثها ومناقشتها خلال الزيارة المرتقبة للسيد "تينوس" إلى طهران.