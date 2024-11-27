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٢٧‏/١١‏/٢٠٢٤، ٨:٢٩ ص

عراقجي يناقش مع غوتيريش اخر التطورات في غزة ولبنان

عراقجي يناقش مع غوتيريش اخر التطورات في غزة ولبنان

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتباحثا على هامش الاجتماع العاشر للجمعية العالمية لتحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة في كاشكش - لشبونة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير خارجية بلادنا السيد عباس عراقجي، وتباحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتم خلال هذا اللقاء طرح ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطورات في غزة ولبنان.

وأشار وزير خارجية بلادنا إلى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دفع قضية الحوار بين الحضارات والثقافات إلى الأمام، وأكد على ضرورة الحوار والتفاعل لحل المشاكل الدولية.

كما أشار عراقجي إلى الوضع الإنساني المتردي في غزة ولبنان وأطلع الأمين العام على آخر اتصالاته ومشاوراته مع دول المنطقة لوقف الإبادة الجماعية والعدوان الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي في عزة ولبنان.

ومن جانب اخر اعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الوضع الراهن في المنطقة، وعن أمله في أن نرى قريبا، بفضل الجهود المبذولة، وقفا لإطلاق النار في لبنان وغزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1951247

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