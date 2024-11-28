السيد الحوثي: حزب الله أثبت أنّه لا يزال قوياً جداً وانتصاره على العدوان انتصار تاريخي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي في كلمة له اليوم الخميس: انتصار لبنان على عدوان الاحتلال بشراكة أميركية هو انتصار تاريخي مهم جداً، وجاء بجهود الرجال المقاومين الثابتين والحاضنة الشعبية.

واضاف: الاحتلال عجز عن تحقيق أهداف عدوانه "المرتفعة السقف" ومن بينها القضاء على حزب الله وفرض تغيير سياسي.

واكد ان حزب الله أثبت أنّه لا يزال قوياً جداً وأنّ مستوى قدراته لا يزال كبيراً، وهذا واضح من خلال خسائر العدو

مكا اشار السبد الحوثي إلى ان الاحتلال واجه شللاً اقتصادياً في الشمال جراء عمليات حزب الله، وأدرك الكلفة الكبيرة لعدوانه ووصل إلى حالة اليأس.