عراقجي لنظيره السنغافوري: نتوقع منكم اعادة النظر في حكم اعدام المواطن الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي مع نظيره السنغافوري يويان بالاكريشنان العلاقات الثنائية وسبيل توسيعها، وكذلك اخر مستجدات ملف المواطن الايراني، مسعود رحيمي.

وقال عراقجي حول ملف المواطن الايراني مسعود رحيمي المدان بالاعدام في سنغافورة ان ايران تحترم قوانين سنغافورة وتتوقع ان ياخذ هذا البلد بعين الاعتبار الاعتبارات الانسانية ويعيد النظر في تنفيذ عقوبة اعدام هذا المواطن الايراني.

وكان مسعود رحيمي قد القي القبض عليه قبل 15 عاما بجرم حيازة المخدرات وادين بالاعدام بعد اتخاذ الاجراءات القضائية.

وبذلت وزارة الخارجية جهودا لتخفيف عقوبته. وتستند الحكومة السنغافورية الى القوانين الداخلية لسنغافورة وتقول ان رحيمي هو مواطن سنغافوري.