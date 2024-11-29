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٢٩‏/١١‏/٢٠٢٤، ١١:١٥ ص

بقائي: فلسطين أهم أزمة إنسانية وعلى العالم كله ان يدعم نضال هذا الشعب العظيم

بقائي: فلسطين أهم أزمة إنسانية وعلى العالم كله ان يدعم نضال هذا الشعب العظيم

كتب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: فلسطين، هي المثل الإنساني الأكثر عالمية، ولا تزال أهم أزمة إنسانية ورمزا للحقوق الضائعة وراء الكثير من الوعود.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على منصة إكس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: فلسطين، هي المثل الإنساني الأكثر عالمية، لا تزال أهم أزمة الإنسانية ورمز الحقوق الضائعة وراء الكثير من الوعود.

وأضاف: في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، نشيد بالمقاومة الأسطورية وصمود الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والفصل العنصري طويل الأمد الذي صاحبته الإبادة الجماعية في الأشهر الـ 14 الماضية.

وقال بقائي: على العالم واجب قانوني ومسؤولية أخلاقية لدعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير المصير والعيش في سلام وبكرامة إنسانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1951306

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