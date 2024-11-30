تشييع جثمان الشهيد كيومرث بورهاشمي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم دفن جثمان الشهيد كيومرث بورهاشمي، صباح اليوم، بحضور عدد كبير من أهالي ومسؤولي مسجد النبي الاعظم (ص) في حي محلاتي بطهران.

وكان الشهيد بورهاشمي أحد قادة المستشارين الإيرانيين في حلب بسوريا، والذي استشهد خلال هجوم الجماعات الإرهابية التكفيرية مساء الأربعاء.

سيتم دفن الجثمان الطاهر لهذا الشهيد المدافع عن الحرم في مرقد السيد علي أكبر (ع) في منطقة جيذر بطهران.

وهو شقيق الشهيد الكبير أبو الفضل بورهاشمي أحد قادة الدفاع المقدس وله تاريخ من القتال ومواجهة العدو البعثي في الحرب المرفوضة على ايران وأيضا كان مستشار عسكري في محور المقاومة بالعراق وسوريا .

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