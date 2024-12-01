اخر تطورات سوريا...الجيش السوري يفنّد شائعات انسحابه من حماة ويؤكد استعداده لصد أي هجوم إرهابي محتمل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الدفاع السورية، في بيان، السبت، إنه "لا صحة للأخبار التي نشرتها التنظيمات الإرهابية بشأن انسحاب الجيش السوري من حماة".

وأضافت أن "وحدات قواتنا المسلحة تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة، وهي على استعداد كامل لصدّ أي هجوم إرهابي محتمل".

كما وصدر بيان عن القيادة العامة للجيش السوري والقوات المسلحة يدعو فيه إلى توخي الحذر بما يخص الشائعات.

وقالت القيادة العامة إنّه "في إطار الحرب الإعلامية التضليلية التي تشنّها التنظيمات الإرهابية المسلحة، تم نشر أخبار كاذبة منسوبة إلى القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على بعض منصات التواصل الاجتماعي".

كما أكّدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن قواتها المسلحة تقوم بمهماتها الوطنية في التصدي للتنظيمات الإرهابية في مختلف المناطق.

ودعت المواطنين إلى عدم تصديق ما ينشر من شائعات وأكاذيب تتعلق بالوضع الميداني، أو تمس القيادة العسكرية ومتابعة الأخبار عبر القنوات الوطنية والصفحات الرسمية.

وفي السياق، أكد مصدر عسكري لوكالة "سانا" السورية أنّ لا صحة للأنباء التي تتناقلها الصفحات والمنصات التابعة للتنظيمات الإرهابية المسلحة حول دخولها إلى بلدات ريف حماة الشمالي ومنها السقيلبية، حيالين، محردة، اللطامنة، حلفايا، طيبة الإمام، معان، صوران، معر شحور وباقي البلدات المجاورة.

وأشار إلى أنّ القوات المسلحة قامت بتنظيم خط دفاعي معزز، وهي في كامل الجاهزية والاستعداد والروح المعنوية العالية لصد أي هجوم محتمل.

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