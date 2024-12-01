السوداني: أمن سوريا يرتبط بالأمن القومي للعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب الإعلامي: السوداني أكد أن أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق ويؤثران في الأمن الاقليمي عموماً ومساعي ترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وبدورها قالت الرئاسة السورية إن الرئيس بشار الأسد بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وعدداً من القضايا العربية والدولية.

وأضافت، الرئيس السوداني شدد على استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهاب وكافة تنظيماته وأكد تمسُّك بلاده باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.

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