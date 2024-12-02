الجيش السوري يقضي على 320 ارهابيا في حلب وإدلب وحماة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة "تاس" ان نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إغناسيوك، اكد في تصريح صحفي، أن الجيش السوري بالتعاون مع القوات الجوية الفضائية الروسية، يقومان بعملية لصد العدوان الإرهابي في إدلب وحماة وحلب، حيث تم القضاء على 320 مسلحا وتدمير 63 قطعة سلاح ومعدات حربية خلال الـ24 ساعة الماضية، كما تم تنفيذ ضربات صاروخية وقصف لأماكن تجمع المسلحين ومعداتهم ومستودعات الذخيرة ومواقع قاذفات الصواريخ والمدفعية ومراكز التحكم والسيطرة.

وأوضح أن طيران ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب"، الذي تقوده الولايات المتحدة، يواصل خلق أوضاع خطيرة في السماء السورية من خلال تحليقه في خرق لبروتوكولات خفض التصعيد وانتهاك المجال الجوي لسوريا.

وسجل التحالف 54 حالة انتهاك بطلعات جوية غير منسقة للطائرات المسيرة مع الجانب الروسي خلال شهر نوفمبر الماضي فقط، في حين سجلت ثلاث حالات انتهاك فقط لبروتوكولات فض الاشتباك منذ ديسمبر 2019.

وأكد إغناسيوك، أنه إضافة إلى ذلك تم تسجيل 10 انتهاكات لقواعد استخدام المجال الجوي السوري من قبل طيران التحالف بخمسة أزواج من طائرات "F - 15" المقاتلة، في منطقة التنف خلال يوم الأحد.

ولفت نائب مركز المصالحة الروسي إلى أن التحالف بمثل هذه التصرفات يواصل خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران، فضلا عن تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

يذكر أن تنظيمات إرهابية مسلحة تشن منذ الأربعاء هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب.

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