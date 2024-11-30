  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٣٠‏/١١‏/٢٠٢٤، ٥:٤٠ م

المعارضة السورية توسّع سيطرتها بحلب ومقاتلات روسية تقصف أحياء بالمدينة

المعارضة السورية توسّع سيطرتها بحلب ومقاتلات روسية تقصف أحياء بالمدينة

أكدت المعارضة السورية المسلحة أنها وسّعت نطاق سيطرتها على عدد من أحياء مدينة حلب، في حين اعترف الجيش السوري بمقتل وإصابة العشرات من عناصره في معارك الأيام الأخيرة، وبالتوازي مع ذلك شنت طائرات حربية روسية غارات على أحياء المدينة للمرة الأولى منذ عام 2016.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن فصائل المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت خلال 48 ساعة من السيطرة على مناطق وسط حلب وأخرى في ريف إدلب شمال غرب سوريا، في هجوم هو الأول من نوعه منذ 5 سنوات، فيما أغلقت السلطات السورية مطار حلب وألغت جميع الرحلات.

وأكد الجزيرة أن الفصائل المسلحة سيطرت على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي وريف سراقب الشرقي بالإضافة لمطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي ومدينة كفرنبل جنوبي إدلب.

وأضافت نقلا عن القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية أن الفصائل سيطرت على عدد كبير من الآليات الثقيلة من الدبابات وعربات "بي إم بي" والمدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ ومستودعات أسلحة.

وقالت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية، التابعة للمعارضة السورية لمراسل الجزيرة، إنها تخوض مواجهات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، اللذين تسيطر عليهما ما تُعرف بـ"وحدات حماية الشعب الكردية".

وأكدت أيضا أنها "تخوض مواجهات مع قوات النظام السوري في مدينة عندان شمال حلب".

/انتهى/

رمز الخبر 1951363
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات