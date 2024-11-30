المعارضة السورية توسّع سيطرتها بحلب ومقاتلات روسية تقصف أحياء بالمدينة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن فصائل المعارضة السورية المسلحة قد تمكّنت خلال 48 ساعة من السيطرة على مناطق وسط حلب وأخرى في ريف إدلب شمال غرب سوريا، في هجوم هو الأول من نوعه منذ 5 سنوات، فيما أغلقت السلطات السورية مطار حلب وألغت جميع الرحلات.

وأكد الجزيرة أن الفصائل المسلحة سيطرت على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي وريف سراقب الشرقي بالإضافة لمطار أبو الظهور العسكري بريف إدلب الشرقي ومدينة كفرنبل جنوبي إدلب.

وأضافت نقلا عن القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية أن الفصائل سيطرت على عدد كبير من الآليات الثقيلة من الدبابات وعربات "بي إم بي" والمدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ ومستودعات أسلحة.

وقالت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية، التابعة للمعارضة السورية لمراسل الجزيرة، إنها تخوض مواجهات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود، اللذين تسيطر عليهما ما تُعرف بـ"وحدات حماية الشعب الكردية".

وأكدت أيضا أنها "تخوض مواجهات مع قوات النظام السوري في مدينة عندان شمال حلب".

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