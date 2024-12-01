خرق الكيان الإسرائيلي 62 مرة قرار وقف إطلاق النار منذ إلاعلان عنه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العربية، أنه لأوّل مرة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله إسرائييل فجر الأربعاء الماضي، سمع سكان العاصمة اللبنانية بيروت، وضواحيها صوت المسيرات تحوم في الأجواء.

وكان الجيش اللبناني، أعلن سابقا أن الكيان الإسرائيلي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات، منذ بدء سريانه.

كما أوضح أن تلك الخروقات تضمنت " استهدافا للأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة، فضلا عن خروقات جوية". ولفت الجيش إلى أن قيادته "تتابع هذه الخروقات بالتنسيق مع المراجع المختصة".

وكتب موقع العربي الجديد أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيل، ليل السبت الأحد، بالقصف المدفعي بلدة الخيام جنوبي لبنان بـ3 قذائف، فيما حلقت مسيّرة إسرائيلية على مستوى منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. ووجه الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيراً مساء أمس السبت إلى اللبنانيين، بعدم الانتقال جنوباً إلى عدة قرى.

والسبت، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 24 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله"، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق الأربعاء الماضي إلى 62. وتنوعت الخروقات الإسرائيلية بين قصف بالمدفعية والطيران الحربي والمسير، وتحليق بالطيران المسير، وإطلاق نار من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتجريف طرقات، واضرام نار في سيارات وسحقها.

وأدت تلك الخروقات إلى استشهاد شخصين وإصابة 6 آخرين، ليرتفع إجمالي الضحايا في لبنان منذ سريان وقف إطلاق النار جراء ذلك إلى شهيدين و10 جرحى.

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