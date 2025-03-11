جنود الاحتلال الإسرائيلي يدخلون إلى بلدة في جنوب لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي دخلوا إلى بلدة راميا الحدودية في قضاء بنت جبيل وقاموا بتفتيش جميع المنازل المتنقلة التي تم تجهيزها لاستقبال أبناء البلدة الذين يريدون العودة إليها ثم غادروا.

ورجحت المصادر أن يكون الجنود قد قاموا بتحطيم كل المنازل المتنقلة الجاهزة للسكن.

وفي السياق، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه مدرسة البلدة، مشيرة إلى نجاة عدد من الشبان جراء إطلاق النار.

وأضافت: "نزل جنود الاحتلال الإسرائيليون من موقع رامية الإسرائيلي باتجاه المدخل الشرقي للبلدة، ووجهوا رشاشاتهم باتجاه المدرسة التي حولها الأهالي إلى مقر للخدمات".

يذكر أنه كان تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي في 26 نوفمبر الماضي، على أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي بعد 60 يوما من الأراضي اللبنانية.

ومددت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي، ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيل ببنود الاتفاق ولا تزال قواتها موجودة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.

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