في بيان...لجنة الامن القومي الایرانی تهنئ انتصار حزب الله في تكبد الكيان الصهيوني هزيمة مذلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها اصدرت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني ، بيانا اليوم السبت لمناسبة وقف النار في لبنان؛ مؤكدة فيه بان الكيان الصهيوني لم يحقق ايّا من اهدافه، وفصائل المقاومة هي التي تمكنت بقوة الايمان واليقين بالنصر الالهي وانطلاقا من مبدا الشهادة، ان تكبد هذا الكيان الغاصب هزيمة مذلة لا يمكن التعويض عنها.

وباركت اللجنة النيابية في هذا البيان، بـ "النهاية البطولية التي وضعها حزب الله للعدوان الصهيوني الاجرامي على لبنان، والعودة الشامخة للشعب اللبناني الى ديارهم ومنازلهم".

واضاف البيان: لقد مضى اكثر من عام على انطلاق "عملية طوفان الاقصى"، التي وصفها قائد الامة الحكيم بهزيمة لن تعوّض للكيان الصهيوني؛ وقد بادر حزب الله لبنان منذ الايام الاولى للحرب على غزة التي اعقبت العملية، الى اتخاذ قرار مصيري وتاريخي بقيادة سيد شهداء المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله، بفتح جبهة الاسناد لغزة ومواجهة الكيان الاجرامي؛ حيث استطاع ان يدمر جزءا ملفتا من القدرات والاجهزة القتالية لجيش الاحتلال.

وتابع البيان : ان الدفاع الذي جسّده حزب الله انطلاقا من الرؤية الثاقبة لأمينه العام الشهيد، برهنت للعالم بان المقاومة ليست حكرا على طائفة او قوم او مذهب محدد، وانما بمثابة رد اسلامي على جرائم الابادة الجماعية والمساس باستقلال وسيادة المسلمين من قبل الجناة الصهاينة.

واكدت لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي، عبر بيانها، بأن المرحلة ما بعد ارتقاء سيد شهداء المقاومة ورفاق دربه، نعيش اليوم نصر جديدا لانصاره المقاومين، بينما تكبد العدو الصهيوني المدجج بالسلاح والدعم الامريكي والاوروبي هزيمة مذلة، ورضخ الى القبول بوقف اطلاق النار من دون اين يحقق ايّا من اهدافه البغيضة.

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