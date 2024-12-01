قاليباف: ندعم سوريا في المحاربة ضد الجماعات الإرهابية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد باقر قاليباف حول تطورات المنطقة، نرحب بوقف إطلاق النار في لبنان وعودة الشعب اللبناني العزيز بكل فخر إلى دياره، ونأمل بشدة أن نرى وقفاً لإطلاق النار في غزة يتوافق مع مطالب المقاومة.

وقال قاليباف: كما ندين الهجمات التي شنتها المجموعات الإرهابية في الأيام القليلة الماضية على حلب والمناطق الشمالية الغربية من سوريا، بالضبط بعد تثبيت وقف إطلاق النار اللبناني.

وأوضح: أن توقيت هذه التحركات يشير إلى وجود مخطط صهيوني أمريكي لجعل منطقتنا غير آمنة. وفي هذا الوضع لا بد من تحرك مفكري المنطقة لتحييد هذه المؤامرة الخطيرة والتصدي لأعمال الإرهابيين في سوريا والمنطقة.

وأكد قاليباف: ندعم بقوة السيادة الوطنية ووحدة أراضي سوريا وندعم حكومة وأمة هذا البلد في مواجهة الجماعات الإرهابية.

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