تشاور دول المنطقة بشأن الأوضاع في سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإنه بعد فترة من الهدوء النسبي في سوريا، أصبحت البلاد تشهد مجددًا عودة نشاط الجماعات الإرهابية. وقد أدى ذلك إلى قلق أمني لدى دول الشرق الأوسط وزيادة جهودها الدبلوماسية للتعامل مع الوضع.

وفي هذا السياق، أجرى عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، اتصالات هاتفية مع نظرائه في مصر والعراق والأردن، بحث خلالها معهم الأوضاع الحالية في سوريا.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، أكد الوزير دعم أبوظبي للحكومة والشعب السوري في مواجهة الإرهاب.

كما أعلنت وزارة الخارجية التركية عن إجراء مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية تركيا والمملكة العربية السعودية لمناقشة التطورات في سوريا.

بدوره، أجرى أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، مكالمة هاتفية مع هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، حيث شدد الجانبان على أهمية خفض التوترات في المنطقة ومناقشة الوضع في سوريا. كما بحثا خلال الاتصال الحرب في غزة والجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار في القطاع.

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