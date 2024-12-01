سلاح الجو السوري يستهدف قافلة مدرعات للإرهابيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن سبوتنيك، أن مصدر عسكري قال إن الطائرات الحربية السورية نفذت عدة هجمات على رتل من العربات المدرعة للإرهابيين على طريق السيارات"إم-5"، خطط الإرهابيون لتنفيذ هجوم لكن سلاح الجو أفشل مخططاتهم ودمر معداتهم".

ويظهر الفيديو، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" عليه، لحظة شن طائرات سلاح الجو السورية سلسلة ضربات على قافلة من المدرعات التابعة للمسلحين على الطريق السريع "إم-5 حلب - دمشق"، ما أدى إلى إحباط هجومها.

وأفاد مراسل قناة الميادين باستهداف الطيران الحربي السوري والروسي تحركات للجماعات المسلحة في قرى حزارين والركايا بريف إدلب الجنوبي.

وأوضح أنّ الغارات استهدفت نقاطاً لـ "هيئة تحرير الشام" في محيط خان شيخون جنوبي إدلب، ومورك في ريف حماة الشمالي.

كما أشار إلى أنّ الجيش السوري يحصّن مواقعه في حماة وشمالها، وهو يقف على خط تماس مباشر مع جنوب إدلب، مؤكّداً استعادة الجيش السيطرة على بلدة حلفايا في ريف حماة الشمالي.

وأوضح أنّ الجيش السوري "تصدى لمحاولات تقدم الجماعات المسلحة في أقصى ريف حلب الجنوبي عند مطار أبو الظهور العسكري"، لافتاً إلى أنّ الجماعات المسلحة "فشلت في التقدم والسيطرة على بلدة خناصر في ريف حلب".

ونفى المعلومات التي تزعم تقدم الجماعات المسلحة إلى معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية في ريف حلب الجنوبي ومحيط مدينة السفيرة، مؤكّداً كذلك أنّ "المعلومات التي تفيد بسيطرة الجماعات المسلحة على بلدتي تل عرن وتل حاصل في ريف حلب الجنوبي غير صحيحة".

وشدّد على أنّ بلدتي تل حاصل وتل عرن ومدن سفيرة ودير حافر وخفسة ومسكنة في ريف حلب ما زالت تحت سيطرة الجيش السوري.

كما بيّن أنّ الجيش السوري أفشل محاولات تسلل الجماعات المسلحة في اتجاه بلدة سلمى في ريف اللاذقية.

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