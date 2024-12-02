رئيس السلطة القضائية: العدو لايريد ازالة الجمهورية الاسلامية فحسب بل يريد ازالة الاسلام بالكامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام غلام حسين محسني ايجئي اليوم الاثنين في الجلسة العلنية وغيرالرسمية المشتركة لمجلس الشورى الاسلامي والسلطة القضائية: "اليوم نرى أن العصابة الاجرامية الصهيونية وبدعم من أمريكا المجرمة وبعض الدول الغربية تواصل ارتكاب جرائمها، فمن واجب جميع المسلمين، بل أيضاً على كل أحرار العالم، وخاصة الشعب والمسؤولين في الجمهورية الإسلامية، أن يتعرفوا على خطط ومؤامرات هؤلاء المجرمين وعواملهم الداخلية جيداً، ثم الوقوف في وجههم بقوة".

وتابع رئيس السلطة القضائية: "إنهم لا يريدون تدمير الجمهورية الاسلامية فحسب، وبل يريدون ازالة الإسلام... إنهم ضد مبدأ إسلامنا الثوري، واليوم إنهم يرتكبون الكثير من الجرائم بهدف القضاء على الاسلام".

وقال: "إن إيران الإسلامية، التي لديها الكثير من الأعداء الكبار والصغار، وقفت ضدهم لمدة 46 عاما وستظل تقف ضدهم، وبالطبع أن الوعد الإلهي حق، والنصر للجمهورية الإسلامية وحركة المقاومة وأي حركة تعارض الاستبداد".

وشدد محسني ايجئي: "إن من حيل العدو اليوم إفراغ قلوب الناس، وبث الفرقة بين صفوف المسلمين والمؤمنين والمقاتلين والمجاهدين في المقاومة، كما ان من خططه واستراتيجياته خلق المشاكل من الداخل، وإذا أراد أن يتخذ أي إجراء من الخارج، فإنه يأمل أن تبدأ المشاكل من الداخل".

وأضاف: "اليوم من مخططات العدو إضعاف قيم الثورة الإسلامية، وقواعد الإسلام الخاصة، والقيم الدينية في نظر الجمهور، والعمل ضد هذه القيم الإسلامية وقيم الثورة الإسلامية".

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