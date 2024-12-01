القوات المسلحة اليمنية تضرب هدفاً حيوياً في "تل أبيب" بصاروخ فرط صوتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة "سبأ" اليمنية، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية الاستهداف بصاروخ فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، وقد أصابَ الصاروخ هدفَه بنجاح.

وأوضح بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية تلاه المتحدث الرسمي العميد "يحيى سريع"، أنه "وأمام استمرار جرائم العدو في قطاع غزة فإن القوات المسلحة ستضاعف من عملياتها العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة ضمن تأديتِها للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، ونصرة وإسناداً للمجاهدين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية في هذا البيان، أن عملياتها لن تتوقف إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

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