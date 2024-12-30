السلطة القضائية: علينا اليقظة امام من يحاول استغلال اوضاع البلاد لزعزعة الأمن النفسي فيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلامحسين محسني ايجيء، خلال مراسم احيء ذكرى ملحمة التاسع من دي، قال ما لا شك فيه أنه من يريد استغلال الأوضاع القائمة بشتى الطرق والأساليب على سبيل المثال، من يرتكب جرائم فساد مالي أو يزرع الخوف في قلوب الناس أو ينشر جوا من اليأس والاحباط ويزعزع الأمن النفسي للناس سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والحاسمة بحقه.

وأضاف أن الاعداء اليوم يحاوولون تدنيس القيم والنيل من كرامة أصحاب النفوذ وزعزعة الأمن النفسي للناس من خلال ضخ محتوى كاذب في الفضاء الافتراضي ومختلف المحافل متابعا لذلك يتطلب مننا الوعي ونعرف ان مساعي الاعداء لاثارة الفتن والمؤامرات في ظل الظروف الحالية أكثر من ذي قبل مقارنة مع الماضي.

وتابع علينا الانتباه ان العدو اليوم يحاول ان يضخم القضايا الاقتصادية والمعيشية ليصل الى اهدافه ومؤامراته من خلالهذا الطريق ليجذب شريحة من الناس إليه ويحاولون خلق بعض القضايا في البلاد ولكن الشعب بحيطته وذكائه يحيد هذه المرامرات مضيفا على المسؤولين والجهات المختصة العمل بجد ليلا نهارا لحل مشاكل الشعب.

وأكد أنه ما يزال الصهاينة المجرمين يرتكبون الجرائم والإبادة الجماعية في حق الشعب في غزة في ظل الصمت المهين للمحافل الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان، خت انهم لم يرحموا حتى المستشفيات التي كانت الملاذ الأخير للأطفال والجرحى والمرضى في غزة وأشعلوا النار فيه. مخاطبا مدعي حقوق الانسان قائلا: أين هم الآن ولماذا لا يحتجون على الصهاينة قتلة الاطفال؟ أهذه هي الحضارة وحقوق الإنسان التي تزعمون أن تغمضوا أعينكم عن حرق المرضى والأطفال على يد الوحوش الصهيونية؟

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