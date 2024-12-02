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٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١١:٣٥ ص

زيادة الرحلات الأسبوعية إلى جزيرة بوموسي الايرانية في الخليج الفارسي لـ4 مرات

زيادة الرحلات الأسبوعية إلى جزيرة بوموسي الايرانية في الخليج الفارسي لـ4 مرات

ارتفع عدد رحلات شركة طيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية (هما) إلى جزيرة بوموسي من رحلة واحدة إلى أربع رحلات أسبوعيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه من أجل تلبية الطلب على الرحلات الجوية وتسهيل حركة الركاب في هذه الجزيرة وتقديم خدمات أفضل للسكان، تم زيادة عدد رحلات "هما" من مطار بندر عباس إلى مطار بوموسي خلال أيام الأحد والاثنين والأربعاء.

تنطلق هذه الرحلات من مطار بندر عباس بالرحلة رقم 3397، وتعود بالرحلة رقم 3396 من مطار بوموسي إلى مطار بندر عباس.

في السابق، كانت الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تسير رحلات من مطار بندر عباس إلى جزيرة بوموسي فقط في أيام الثلاثاء من كل أسبوع.

وأعلن مدير عام مكتب تنسيق تنمية جزر هرمزكان، أمس، تخصيص بند خاص في الميزانية لبوموسي وزيادة عدد الرحلات الجوية إلى هذه الجزيرة إلى سبع رحلات.

/انتهى/

رمز الخبر 1951424

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