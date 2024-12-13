الملاحة الايرانية تنشئ خطا بحريا لنقل المسافرين الى جزيرة أبو موسى قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مرزبان ان احدى الخطط المرسومة لتطوير اقتصاد البحر في ايران هي تطوير وزيادة خطوط النقل البحرية لنقل المسافرين بما يلبي حاجة البلاد في نقل المسافرين سواء من اهالي المناطق الساحلية او السياح الداخليين والسياح الاجانب.



واشار بان اهالي محافظة هرمزكان الايرانية يمكنهم السفر برا من بندر عباس الى ميناء لنكة ومن ثم ترك سياراتهم هناك والانتقال الى سفينة نقل المسافرين والذهاب الى جزيرة كيش في الخليج الفارسي والاياب منها عبر البحر.



واضاف مرزبان ان تسيير خطوط النقل البحري للمسافرين بين الموانئ الايرانية والجزر الايرانية في الخليج الفارسي، يتم متابعتها بصورة جادة وهناك نظرة خاصة لدى الحكومة الايرانية ولدى منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية تجاه هذه القضية.

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