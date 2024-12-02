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٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٣:٠٦ م

إفشال هجوم كثيف للإرهابيين على ريف حماة بالطائرات المسيرة

إفشال هجوم كثيف للإرهابيين على ريف حماة بالطائرات المسيرة

تمكنت خطوط الدفاع التابعة للجيش السوري من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التابعة لعناصر الإرهابيين في المحور الشمالي لحماة.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنَّ خطوط الدفاع التابعة للجيش السوري من إسقاط عدد من الطائرات المسيرة التابعة لعناصر الإرهابيين في المحور الشمالي لحماة.

كما أفيد أن الطائرات الحربية السورية والروسية قامت صباح اليوم بقصف قافلة من السيارات التابعة للإرهابيين في مدينة خان شيخون الواقعة في ريف إدلب.
قوات الجيش السوري مع قوات حلفائه تمكنوا من إحباط هجوم كثيف لعناصر الإرهابيين على قرية الفان الوسطاني الواقعة شمال شرق حماة.
كما نجح الجيش السوري في تأمين المناطق الواقعة في الريف الشمالي لحماة بشكل كامل.

/انتهى/

رمز الخبر 1951435

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