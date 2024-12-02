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٠٢‏/١٢‏/٢٠٢٤، ١٢:٠٠ م

خبير ألماني: الهجوم المعاكس للجيش السوري سيبدأ قريباً

خبير ألماني: الهجوم المعاكس للجيش السوري سيبدأ قريباً

أفاد خبير ألماني في شؤون منطقة غرب آسيا بأن القوات السورية جاهزة لبدء هجوم مضاد في الأيام المقبلة.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "عربي 21" أن دانييل جرلاخ، الخبير الألماني في شؤون منطقة غرب آسيا، أكد أن الحكومة في سوريا تستعد لشن هجوم مضاد في الأيام القادمة.

وأشارت وسائل الإعلام الألمانية التي نقلت تصريحات جرلاخ إلى أن القوات السورية قد تستعيد السيطرة على مناطق في البلاد. وقال إن الحكومة السورية تمتلك وحدات قادرة على خوض حرب الشوارع.

وأضاف: "استراتيجية الانسحاب ثم شن الهجوم المضاد باستخدام قوات مدربة قد تم تكرارها عدة مرات خلال السنوات الماضية."

ويذكر أن الجيش السوري، مع الطائرات الحربية الروسية، يقوم حالياً بقصف مواقع الإرهابيين، وقد لقي أكثر من ألف منهم حتفهم حتى الآن.

/انتهى/

رمز الخبر 1951423

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