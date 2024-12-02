الحشد الشعبي: الاحداث في سوريا له انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العراقي

وجّه رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الإثنين، بـ"زيادة التواجد وتعزيز القطعات على الجبهات".

وقال الفياض إنّ "قوات الحشد الشعبي لا تعمل خارج العراق وقواتها لم تدخل إلى سوريا".

وأضاف أنّ "ما يحصل في سوريا له انعكاسات مباشرة على الأمن القومي العراقي"، محذّراً "من يحاول التقدم إلى العراق".

من جهتها، أعلنت مديرية الاعلام في الحشد الشعبي، أنّ "العراق يدفع بتعزيزات عسكرية من الحشد الشعبي والجيش إلى الحدود الغربية مع سوريا".

وطالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي بـ"تفعيل الجهد الاستخباري والتواصل مع سوريا والدول الشقيقة والصديقة لتبادل المعلومات"، مؤكّداً على ضرورة "تنفيذ عمليات استباقية نوعية لمنع تسلل العصابات الإرهابية".

كما أكّد أنّ "للعراق الحق في الدفاع عن الأمن والسلم الوطني من الناحية الشرعية، ووفق القانون العراقي والدولي".

وفي وقت سابق اليوم، شدّد الجيش السوري، على جهوزية وحداته وإصراره على مواصلة عملياته والتصدّي للتنظيمات الإرهابية لطردها من الشمال.